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Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat, İngiltere'de bronz madalya kazandı!

Milli taekwondocu Merve Dinçel Kavurat, İngiltere'de bronz madalya kazandı!

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Taekwondo Grand Prix Final müsabakalarında mücadele eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya elde etti.

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Türkiye Taekwondo Federasyonunun açıklamasına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren son organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya kazandı.

Bu organizasyonla birlikte taekwondoda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları puan süreci sona erdi.

Dünya Taekwondo Federasyonunun açıklayacağı resmi sıralamanın ardından oyunlara doğrudan kota kazanan sporcular netlik kazanacak.

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