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Balkonun çökmesiyle 7. kattan düşerek hayatını kaybeden adamın komşuları konuştu

Balkonun çökmesiyle 7. kattan düşerek hayatını kaybeden adamın komşuları konuştu

Balkonun çökmesiyle 7. kattan düşerek hayatını kaybeden adamın komşuları konuştu

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın son katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7'nci kattan aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı sokaktaki mahalle esnafından Muhammet A., “Balkondan düştü. Ekipler geldi yaralıya müdahale etti. Sonra hayatını kaybettiğini öğrendik” dedi.
Olay anında dükkanında bulunan esnaftan Sefer A. ise, “Rüzgar çıktı, sonrasında balkon çöktü ve biri düştü. Balkon çökünce kimse yaklaşamadı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Sağlık ekipleri 5-10 dakika içerisinde geldi. O sırada ailesi asansörde sıkıştı. Eski bina olduğu için olabilir, sert rüzgara dayanamadı. Aynı şekilde büyük ağaçlar düşüyor. 3-4 tane araba vardı altında. Arabalar geçer geçmez balkon düştü. Sonra sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Ailesine sabır, kendisine rahmet diliyoruz” diye konuştu.

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