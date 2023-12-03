CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İBB aday adaylığını açıkladı!

Partili üyeleri ile kahvaltı programında buluşan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, parti içerisinde ön seçim çağrısında bulunarak, “Ön seçimden kim kaçar. CHP genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla ‘Çak’ yapıp sarılanlar ön seçimden kaçıyor" dedi.

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Yerel seçimlere aylar kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) adaylık yarışı hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İBB’ye adaylık başvurusunda bulundu. Partilileri ile sabah kahvaltısında buluşan Kerimoğlu, adaylık sürecinde parti örgütlerinden destek isterken, İBB başkan adaylığı için ön semim çağrısında bulundu. Aday adaylığını açıklamasının ardından gelen tepkileri de sert şekilde eleştiren Kerimoğlu, parti içerisinde yaptığı hizmetlere ve partililerine güvendiğini belirti.

“Adayım, parti örgütüne güveniyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Dr. Bülent Kerimoğlu gelen eleştirilere tepki gösterirken, “Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığımı açıkladım. Gelen eleştiriler hakkında soruyorum ‘Aday olmama engel olabilecek nasıl bir eksikliğim var’. Düşen bir kar tanesi olarak başladığımız, yarınlarda büyüyerek kartopu olacağımız ve sonrasında da büyük bir çığa dönüşeceğiz. Bizi küçük görenlere de yine siz değerli örgüt üyelerimizle birlikte vereceğiz. En çok üzüldüğüm bizi ağır eleştirenler nedeniyle oldu. ‘Neden İBB’ye aday oluyorsun’ diye, ‘Nasıl aday oluyorsun’ diye. Çok kıymetli dostlarım, örgüt emekçilerim, şimdi sizlere soruyorum; Şişli’de, Sarıyer’de, Bakırköy’de, Kadıköy’de, Esenyurt’ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde onlarca arkadaşımız belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğine başvuruyor da, onlara hak da, biz parti zenginliği içerisinde İBB’ye başvurusu yapılınca bu neden eleştiriliyor. Bu da partinin zenginliği, demokrasi kültürü değil midir? Çok yakın bir zamanda, CHP kurultayında bir genel başkan adayı çıktı, demokratik olgunlukla yarış oldu. CHP genel başkan adaylığı için bile en sade üyenin aday olmaya hakkı varken neden İBB başkanlığına adaylık başvurusu yapmak ağır eleştirilere ve sosyal medya linçlerine neden oluyor. Soruyorum ‘Nedir bu İBB başkanlığındaki kutsiyet?’ Adayım, CHP örgütüne güveniyorum ve sizlerin desteği ile inşallah bir kez daha İBB’yi kazanacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Ön seçimden kim kaçar?”

İBB adaylığı için parti içerisinde ön seçim çağrısında bulunan Kerimoğlu, “CHP’lilerin parti içi demokrasi, parti içi hukuk ve tüzüğümüzün bize verdiği hakları ve yetkileri kullanarak ön seçim istiyoruz. Ön seçimden kim kaçar? Ve hala daha CHP’li saygıdeğer, ahlaklı, iş adamlarına ihale vermek yerine AKP’nin çürümüş zihniyetiyle müteahhitlik hizmetlerine devam edenler kaçar. Kim heyecanını örgütüne sarılmak yerine, CHP genel başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne engel olmak isteyen ablasıyla ‘Çak’ yapıp sarıldıysa, CHP’li yoksulları, emekçileri, İBB’ye işe alıyorum diye çöpçülüğe aldıysa, kışın soğuğunda otopark bekçiliğine aldıysa onlar ön seçimden kaçıyor. Diğer partilileri genel sekreter, daire başkanı, müdür üstü düzet bürokrat yaptıysa onlar seçimden kaçıyor” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız hizmetlere inanıyoruz”

Adaylık sürecinde parti örgütünün desteğine güvendiğini belirten Kerimoğlu, “Biz aslında uzun süredir CHP örgütünün beklediği ön seçim talebini halkın huzurunda kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde CHP’li yöneticiler ön seçim kararını alacaktır. Bizde parti örgütümüze güveniyor, yaptığımız hizmetlere inanıyoruz” dedi.