ABD'de silahlı saldırıya uğrayan üç Filistinli öğrenciden biri felç kaldı

ABD'nin Vermont eyaletinin Burlington kentinde haftasonu aile ziyaretine giderken silahlı saldırıya uğrayan 3 Filistinli üniversite öğrencisinden Hisham Awartani, omurgasına kurşun saplanması sonucu felç kaldı. Awartani'nin annesi Elizabeth Price, yaptığı açıklamada; "Herhangi bir insanın insanlıktan çıkarılmasının doğal sonucunun nefret dolu şiddet olduğunu bilerek, acı çeken herkesle dayanışma içinde olmanızı istiyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

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ABD'de kefiye taktıkları ve Arapça konuştukları için saldırıya uğradıkları düşünülen ve bu yüzden olası nefret suçu olarak soruşturulan saldırıda yaralanan üç üniversite öğrencisinden Hisham Awartani'nin omurgasına kurşun saplanması sonucu göğüsten aşağısının felç olduğu açıklandı.

CNN'e açıklama yapan Hisham Awartani'nin annesi Elizabeth Price, gelecek hafta hastaneden taburcu edilmesi ve ardından rehabilitasyon bakımı alması planlanan 20 yaşındaki Brown Üniversitesi öğrencisi için ailesi olarak GoFundMe bağış toplama etkinliği başlattıklarını duyurdu.

"Hisham'ın bu hafta tanık olduğum aynı kararlılıkla bu zorluğun üstesinden geleceğine inanıyoruz" diyen Elizabeth Price, "Fon, rehabilitasyonu, ailesinin uçak yolculuğu ve yeni gerçekliğinin uyum ihtiyaçlarına yönelik harcamalarla ilgili maliyetlerin karşılanmasına yardımcı olacak" bilgisini verdi.

Annesi, salı günü CNN'e yaptığı açıklamada, Hisham Awartani'nin tamamlanmamış omurga yaralanmasından mustarip olduğunu, bacaklarını hissedebildiği ancak hareket ettiremediğini, köprücük kemiği ve başparmağının da kırıldığını söylemişti. Omurilik yaralanması nedeniyle vücut ısısını düzenlemekte zorluk çeken oğlunun omurga travması bakımında kalmasının ardından aylarca fizik tedavi görmesinin beklendiğini eklemişti.

Burlington Emniyet Müdürü Jon Murad, 25 Kasım akşamı sokak ortasında düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamasında, Awartani ile İsrail işgali altındaki Batı Şeria'dan arkadaşları olan Haverford Koleji öğrencisi Kinnan Abdalhamid ve Trinity Koleji öğrencisi Tahseen Ali Ahmad'ın sokakta yürürken İngilizce ve Arapça sohbet ettiğini, üç arkadaştan ikisinin kefiye taktığını belirtmişti.

Awartani'nin hayatını değiştiren omurilik yaralanmasının yanısıra diğer iki öğrenci de gövdelerinin üst kısmından ve alt ekstremitelerinden vurularak yoğun bakımda tedaviye alındı. Biri pazartesi günü hastaneden taburcu edildi.

Kinnan Abdalhamid'in ebeveynleri, salı akşamı yaptıkları açıklamada, "oğullarının hastaneden taburcu edilmesiyle rahat bir nefes aldıklarını, ancak bu trajedinin hayatlarının geri kalanını şekillendireceğini bildiklerini" söyledi.

Açıklamada "Kinnan bize hastaneden ayrılmaktan korktuğunu söyledi. Çocuğumuz fiziksel olarak hastaneden çıkabilecek kadar iyi olabilir ama yine de bu korkunç saldırıdan sarsılmış durumda" denildi.

Saldırının şüphelisi olarak pazar günü yakalanan 48 yaşındaki Jason J. Eaton, üç ayrı cinayete teşebbüs suçlamasını reddetti. Yetkililer saldırının nedenini belirleyemediklerini, ancak olayın nefret amaçlı olup olmadığını soruşturduklarını belirtti.

Price, dünkü açıklamasında "İç burkan ve zorlu altı gün geçirdik, ama aynı zamanda dikkate değer ve hayranlık uyandıran bir zamandı - öncelikle Hisham ile iki çocukluk arkadaşının bu deneyimi dirençle, güçle ve hatta diğerlerine yönelik derin endişeyle karşılamasını izlemek bakımından" diyerek ekledi:

"İkinci olarak, birçoğunuzdan gelen sevgi ve destek mesajları da dahil dünyanın her yerinden gelen inanılmaz desteği görmek ve hissetmek bakımından."

GoFundMe'de toplanacak meblağın tamamına ihtiyaç duyulmazsa, paranın daha savunmasız ve Hisham Awartani'den daha az şanslı diğer Filistinlileri desteklemek için bir fona aktarılacağı bilgisi verilen açıklamada şu vurgu yapıldı:

"Herhangi bir insanın insanlıktan çıkarılmasının doğal sonucunun nefret dolu şiddet olduğunu bilerek, acı çeken herkesle dayanışma içinde olmanızı istiyoruz."