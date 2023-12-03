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Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vurulan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19), bilinmeyen sebeple F.D. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Camcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Camcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Camcı'nın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi F.D.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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