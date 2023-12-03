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Kastamonu'da fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar hamsiyle döndü

Kastamonu'da fırtınanın ardından denize açılan balıkçılar hamsiyle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtınanın ardından hava şatlarının normale dönmesi ile yeniden denize açılan balıkçılar, tonlarca hamsiyle limana döndü.

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Kastamonu'nun sahil ilçelerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkilerken balıkçıların da sezona ara vermesine sebep olmuştu. Fırtınanın ardından hava şartlarının normale dönmesi ile balıkçılar avlanmak için yeniden denize açıldı. Karadeniz'de avlanan balıkçılar, tonlarca hamsiyle limana döndü. Limana dönen balıkçılar, limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere ve fabrikalara gönderildi.

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