Afyonkarahisar’da 10 yaşındaki çocuk boyu kadar ayakkabı kolisini çaldı

Afyonkarahisar’da 10 yaşlarındaki bir çocuğun içerisinde piyasa değeri yaklaşık 6 bin TL’yi bulan ayakkabı kolisini çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, kent merkezi Marulcu mahallesi Kadınana caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ayakkabı mağazası işleten B.Ç. ve Y.Ç., isimli çift akşam saatlerinde dükkanlarını kapatırken iş yeri önünde sergiledikleri ayakkabıları koydukları bir kolinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını izleyen çift gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde 10 yaşlarındaki bir çocuğun iş yeri önüne geldiği ve ardından çevreyi birkaç saniye kolaçan ettikten sonra içi ayakkabı dolu koliyi düzeltip ardından koliyi kucaklayarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çocuğun koliyi güçlükle taşıması ise ‘boyu kadar koliyi çaldı’ yorumlarına sebep oldu.

Öte yandan, çalınan kolinin içerisindeki ayakkabıların değerinin yaklaşık 6 bin TL olduğu ve çiftin polise başvurmadığı belirtildi.