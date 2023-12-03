Antalya'da asansörde mahsur kaldılar, yardımlarına itfaiye koştu

Antalya’da asansörde mahsur kalarak panik yaşayan 1’i çocuk 2 kadını itfaiye ekipleri kapıyı kesici aletler keserek ve ayırarak kurtardı.

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Olay, gün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 172 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; evlerine çıkmak için asansöre binen 1’i çocuk 2 kadın asansör arıza yapınca yakınlarına haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gürsu İstasyonu ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler asansörün kapısını kesici ve ayırıcı makineyle açarak vatandaşları kurtardı.

Olayda korku yaşayan 1’i çocuk 2 kadın kendilerinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.