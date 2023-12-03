BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da asansörde mahsur kaldılar, yardımlarına itfaiye koştu

Antalya'da asansörde mahsur kaldılar, yardımlarına itfaiye koştu

Antalya’da asansörde mahsur kalarak panik yaşayan 1’i çocuk 2 kadını itfaiye ekipleri kapıyı kesici aletler keserek ve ayırarak kurtardı.

Abone ol

Olay, gün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 172 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; evlerine çıkmak için asansöre binen 1’i çocuk 2 kadın asansör arıza yapınca yakınlarına haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gürsu İstasyonu ekipleri mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler asansörün kapısını kesici ve ayırıcı makineyle açarak vatandaşları kurtardı.
Olayda korku yaşayan 1’i çocuk 2 kadın kendilerinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine ateş etti
İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine ateş etti
Bozcaada ve Gökçeada seferleri bugün de iptal edildi!
Bozcaada ve Gökçeada seferleri bugün de iptal edildi!
Euro 2024'ün para ödülleri belli oldu!
Euro 2024'ün para ödülleri belli oldu!
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!