Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi günü saat 10 .00'da açıklayacak. Piyasaların gözü bu kritik veriye çevrilmiş durumda. Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun kasım ayında zirve yapacağını gösteriyor.

Abone ol

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Reuters'ın 11 katılımcıyla yaptığı enflasyon anketine göre, TÜFE'nin kasım ayında aylık 3,68 artması bekleniyor. Bu da yıllık enflasyonun yüzde 61,36'dan yüzde 62,61'e çıkacağı anlamına geliyor.

Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonda zirvenin kasım ayında yaşanacağını gösteriyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, enflasyon 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlamaya başlayacak.

Ancak, ekonomistlerin beklentisi, TÜİK'in enflasyon verilerini gerçekte olduğundan daha düşük açıkladığı biliniyor. Bu nedenle, kasım ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanan rakamdan daha yüksek olması bekleniyor.

Kasım ayında zirve yapacak

Enflasyon rakamı TÜİK'in enflasyon verilerini nasıl açıklayacağından çıkacak. Ancak, ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun kasım ayında zirve yapacağını gösteriyor.

AA Finans'ın, 15 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre ise kasım ayında TÜFE’nin yüzde 3,68 artacağı tahmin edildi.

Enflasyon ekimde yüzde 3,43 artış göstermiş, yıllık ise yüzde 61,36 olarak hesaplanmıştı.