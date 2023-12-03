BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  EKONOMİ

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi günü saat 10 .00'da açıklayacak. Piyasaların gözü bu kritik veriye çevrilmiş durumda. Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun kasım ayında zirve yapacağını gösteriyor.

Abone ol

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Reuters'ın 11 katılımcıyla yaptığı enflasyon anketine göre, TÜFE'nin kasım ayında aylık 3,68 artması bekleniyor. Bu da yıllık enflasyonun yüzde 61,36'dan yüzde 62,61'e çıkacağı anlamına geliyor.

Ekonomistlerin beklentisi, enflasyonda zirvenin kasım ayında yaşanacağını gösteriyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda, enflasyon 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlamaya başlayacak.

Ancak, ekonomistlerin beklentisi, TÜİK'in enflasyon verilerini gerçekte olduğundan daha düşük açıkladığı biliniyor. Bu nedenle, kasım ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanan rakamdan daha yüksek olması bekleniyor.

Kasım ayında zirve yapacak

Enflasyon rakamı TÜİK'in enflasyon verilerini nasıl açıklayacağından çıkacak. Ancak, ekonomistlerin beklentisi, enflasyonun kasım ayında zirve yapacağını gösteriyor.

AA Finans'ın, 15 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre ise kasım ayında TÜFE’nin yüzde 3,68 artacağı tahmin edildi.

Enflasyon ekimde yüzde 3,43 artış göstermiş, yıllık ise yüzde 61,36 olarak hesaplanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Mersin’de görme engelli köpekler sahiplendirilmeyi bekliyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Eskişehir’de yürüme engelli sanatçı şarkı söylemek için yaz-kış sokakta duruyor
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Şiddetli kar yağışı sebebiyle Münih’te 760 uçuş iptal edildi
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Kolları olmadan doğdu, bir bacağı kısaydı, ilk şampiyonasında 8 madalya topladı!
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Elazığ’da yemek için aldığı ekmeğin içinden ip çıktı
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Türk kahvesi, filtre kahveye karşı tahtını koruyor
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Fenerbahçe ile Sivasspor ligde 35. kez karşı karşıya!
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! Hasan Arat mı yoksa Serdal Adalı mı?
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Oto galeriye kurşun yağdırdılar, güvenlik kameralarına yakalandılar
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!
Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!