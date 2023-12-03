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Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!

Emekliye 5 bin lira ikramiye bu hafta Meclis gündeminde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi, KKM'de vergi istisnası ve şirketler için borç yapılandırma gibi birçok düzenleme yer alıyor. İşte detaylar...

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AK Parti'nin hazırladığı 86 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı. TBMM gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin görüşmelerine salı günü Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak.

Teklifle deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara yönelik cezalar 10 kat artırılacak.

KKM'de vergi istisnası

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası devam edecek. Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için süre 2 yıl daha uzatılacak.

Emekliye 5 bin lira

Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı da yüzde 93'e çıkarılacak.

Çalışan emeklilerin bir defaya mahsus 5 bin liralık ek ödemeden faydalanabileceği düzenleme de teklifte yer alıyor.

TİKTOK temsilcisi dinlenecek

Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmalara yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek.

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