Fatih Portakal kulağıma geldi dedi yeni asgari ücret zammını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'de asgari ücrete ilişkin aldığı rakamı canlı yayında paylaştı.

Abone ol

Asgari ücretliler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam oranı için çeşitli tahminler gelirken Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, aldığı kulis bilgisini aktardı.

"Asgari ücret için 18 bin TL konuşuluyor"

"Asgari Ücret 18 Bin TL mi olacak?" sorusunu yönelten Fatih Portakal, "Şöyle bir şey geldi kulağıma. Belki 18 Bin TL olabilirmiş. Türk-İş Başkanının gönlünü almak için yapılabilirmiş. İşçinin başındaki Ergün Bey 18 Bin TL istediklerini açıkladı." diyerek aldığı kulisi verdi.