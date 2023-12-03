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Günlük kiralık dairede cinayet! Arkadaşını öldürdü, iki saat sonra teslim oldu

Günlük kiralık dairede cinayet! Arkadaşını öldürdü, iki saat sonra teslim oldu

İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık olarak kullanılan bir evde, 2 arkadaş nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ö.K. arkadaşına 4 el ateş ederek öldürdü ve cinayetten iki saat sonra Bağcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Esenyurt’ta iddiaya göre, günlük kiralık olarak kullanılan dairede 2 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu erkek bir şahıs vurularak öldürüldü. Katil iki saat sonra Bağcılar’da polis merkezine teslim oldu.

Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi 738. Sokakta bulunan Saygın Apartmanı’nda gerçekleşti. İddiaya göre, günlük kiralık bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu Ö.K. arkadaşına 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede uzun süre incelemelerde bulundu. Cinayet için çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil Ö.K. olaydan iki saat sonra Bağcılar’da bulunan bir polis merkezine teslim oldu.

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