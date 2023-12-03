'Lazı Kızı' başını yaktı! TikTok Türkiye'de kapatılıyor mu? Müstehcen yayınlara para yağıyor

Lazı Kızı lakaplı kadının kocasının yanında canlı yayın yapıp müstehcen görüntüler vermesiyle ilgili tartışma giderek büyüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman TikTok hakkında açıklama yaptı. TikTok'a ceza yolda, kapatılması da gündemde mi? İşte cevabı...

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Yayman, konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini de verdi.

TikTok'un patronu ifadeye çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık'ta TBMM'ye gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunacak" dedi.

Kınama, bant daraltma dahil cezalar...

Yayman "TikTok'a kınama, bant daraltma, reklam yasağı dahil çeşitli cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var; bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz" diye konuştu.

Müstehcen yayınlar 'geçim kapısı' oldu

Yüksek kazancın kapısını açan sosyal medya platformları, cinsel içerikli paylaşımlar yoluyla kolay yoldan para kazanmanın da adresi oldu. Kolay para kazanmak isteyenlerin gözdesi olan platformlarda cinsel içerikli paylaşımlar yapanlar, yayına katılanlardan sanal hediye jetonlarıyla hatırı sayılır para kazanıyor.