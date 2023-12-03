BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

'Lazı Kızı' başını yaktı! TikTok Türkiye'de kapatılıyor mu? Müstehcen yayınlara para yağıyor

Lazı Kızı lakaplı kadının kocasının yanında canlı yayın yapıp müstehcen görüntüler vermesiyle ilgili tartışma giderek büyüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman TikTok hakkında açıklama yaptı. TikTok'a ceza yolda, kapatılması da gündemde mi? İşte cevabı...

Abone ol

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Yayman, konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini de verdi.

TikTok'un patronu ifadeye çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman "TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık'ta TBMM'ye gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunacak" dedi.

Kınama, bant daraltma dahil cezalar...

Yayman "TikTok'a kınama, bant daraltma, reklam yasağı dahil çeşitli cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var; bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz" diye konuştu.

Müstehcen yayınlar 'geçim kapısı' oldu

Yüksek kazancın kapısını açan sosyal medya platformları, cinsel içerikli paylaşımlar yoluyla kolay yoldan para kazanmanın da adresi oldu. Kolay para kazanmak isteyenlerin gözdesi olan platformlarda cinsel içerikli paylaşımlar yapanlar, yayına katılanlardan sanal hediye jetonlarıyla hatırı sayılır para kazanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail kendi kendini bombaladı! Demir Kubbe füzesi yanlış yere düştü! Büyük panik kamerada
İsrail kendi kendini bombaladı! Demir Kubbe füzesi yanlış yere düştü! Büyük panik kamerada
İzmir'de 'hayalet nişancı' paniği! 5 kişiyi ve 1 köpeği pompalı tüfekle vurdu!!
İzmir'de 'hayalet nişancı' paniği! 5 kişiyi ve 1 köpeği pompalı tüfekle vurdu!!
Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!
Tevfik Göksu, İmamoğlu'na tepki gösterdi! İBB'nin borcunu açıkladı!
Vincenzo Montella'dan Portekiz sorusuna cevap: İnşallah
Vincenzo Montella'dan Portekiz sorusuna cevap: İnşallah
Hamas rehine takasının devam etmesi için İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
Hamas rehine takasının devam etmesi için İsrail'e tam ateşkes şartı koştu
Hamit Altıntop: Türklerle bir arada olmak büyük avantaj
Hamit Altıntop: Türklerle bir arada olmak büyük avantaj
İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü
İsrail geçici ateşkesin ardından Gazze'de 193 kişiyi öldürdü
Macron'dan İsrail'e: Bunun mümkün olduğuna inanan var mı?
Macron'dan İsrail'e: Bunun mümkün olduğuna inanan var mı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması: Kabul edilemez!
İspanya'da meydanlar bir kez daha Filistin'e destek için doldu
İspanya'da meydanlar bir kez daha Filistin'e destek için doldu
Okan Buruk üç oyuncusu için tarih verdi!
Okan Buruk üç oyuncusu için tarih verdi!
Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlık geçirdi
Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlık geçirdi