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Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlık geçirdi

Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlık geçirdi

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Pendikspor maçında sakatlandı ve 78. dakikada oyundan çıktı.

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Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0 mağlup etti.

Mücadelede sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Kaan Ayhan, 73. dakikada Erencan Yardımcı ile girdiği pozisyonda sakatlık yaşadı.

Maça bir süre devam eden Ayhan daha sonra oyundan çıktı.

Yerini Kerem Demirbay'a bıraktı

29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı. Kaan Ayhan, Pendikspor karşılaşmasıyla bu sezon 22. resmi maçına çıktı.

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