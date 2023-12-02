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Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.

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TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Rakipsiz yeniden başkan seçildi

Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

Atalay'ın ekibi de değişmedi

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

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