ABD'de yeni araştırma yapıldı, cilt rengiyle ilişkili 135 yeni gen tespit edildi

ABD'de bilim insanlarınca yapılan araştırmada, insanlara cilt rengini veren pigmentasyonla ilgili 135 yeni gen tanımlandı.

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News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre, Oklahoma Üniversitesinden Vivek Bajpai ve Stanford Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, insanlara cilt rengini veren pigmentasyonla ilişkili 135 yeni gen tanımlandı.

Araştırmacılar, cilt pigmenti de olarak da tanımlanan "melanin" üretimini etkileyen, işlevsel olarak farklı 169 gen bulurken bunlardan 135'inin daha önce pigmentasyon ile ilişkili olmadığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, yeni keşfedilen KLF6 ve COMMD3 isimli iki genden KLF6 isimli DNA bağlayıcı protein, insanlarda ve hayvanlarda melanin üretimi kaybına yol açarken diğer türlerde ise melanin üretiminde rol oynuyor.