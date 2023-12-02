Altıntaş Akçaköy'de çiftçi eğitim ve istişare toplantısı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Akçaköy'de çiftçi eğitim ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

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İlçeye bağlı Akçaköy'de yapılan toplantıda çiftçilere, tarımsal desteklemeler, sertifikalı tohumun önemi, anız yangınları, biçerdöver kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Tarsim, toprak analizi ve gübreleme, su ve gıda israfı, hayvansal desteklemeler, aşı, küpeleme ve hayvan hastalıkları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonrasında çiftçilerden gelen sorular yanıtlandı, çiftçilerin istek ve görüşleri dinlendi.