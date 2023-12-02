BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Altıntaş Akçaköy'de çiftçi eğitim ve istişare toplantısı

Altıntaş Akçaköy'de çiftçi eğitim ve istişare toplantısı

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Akçaköy'de çiftçi eğitim ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Abone ol

İlçeye bağlı Akçaköy'de yapılan toplantıda çiftçilere, tarımsal desteklemeler, sertifikalı tohumun önemi, anız yangınları, biçerdöver kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Tarsim, toprak analizi ve gübreleme, su ve gıda israfı, hayvansal desteklemeler, aşı, küpeleme ve hayvan hastalıkları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonrasında çiftçilerden gelen sorular yanıtlandı, çiftçilerin istek ve görüşleri dinlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maden ocağında göçük meydana geldi: 7 ölü
Maden ocağında göçük meydana geldi: 7 ölü
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Safranbolu’da esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kurulacak
Safranbolu’da esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kurulacak
Tanju Özcan 'hiç hayatımda kıvırmadım' diyerek açıklamıştı! Sözünü tutacak mı?
Tanju Özcan 'hiç hayatımda kıvırmadım' diyerek açıklamıştı! Sözünü tutacak mı?
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilim Fuarı açıldı
Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilim Fuarı açıldı
Çavdarhisar’da 401çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çavdarhisar’da 401çiftçiye yüzde 50 hibeli 60 ton buğday tohumu dağıtıldı
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama
İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası İran'dan açıklama
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Serge Ibaka
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Serge Ibaka
Başkan Hasan Tahsin Usta'dan vatandaşa balık ikramı
Başkan Hasan Tahsin Usta'dan vatandaşa balık ikramı
Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı
Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı
PKK'nın 34 yıl önce öldürdüğü 28 kişi için mevlit okutuldu
PKK'nın 34 yıl önce öldürdüğü 28 kişi için mevlit okutuldu