Safranbolu’da esnafa nefes aldıracak yılbaşı panayırı kurulacak

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından yılbaşı panayırı kurulacak.

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Safranbolu Belediyesi tarafından turizme ve esnaflara katkı amacıyla yılbaşı panayırı düzenlenecek. Hediyelik eşya, gıda ve içecek sektöründen yaklaşık 30 esnafın başvurusu ile kontenjanı tamamlanan ve 28-31 Aralık tarihleri arasında Tarihi Çarşı Han Arkası bölgesinde yapılması planlanan panayır ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.

Esnafların fikirlerinin alındığı toplantıda panayır ziyaretçileri için de alternatifler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Panayırda kurulacak stantlarda satış yapacak esnaflardan ücret talep edilmeyecek. Öte yandan belediye tarafından stantlarda esnaflara elektrik, internet ve aydınlatma hizmeti verilecek.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, “Yaz ve bahar aylarında etkili olan turizmin kış aylarında etkisini yitirmemesi adına Safranbolu turizmine yeni bir nefes kazandırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda tarihi çarşı esnaflarımıza da katkı sağlamayı hedeflediğimiz yılbaşı panayırımızı 28-31 Aralık tarihleri arasında Tarihi Çarşımızda büyük emekler gösteren esnaflarımızla birlikte yapacağız. Bu ilk defa yapacağımız bir proje ve esnaflarımızla birlikte muhteşem bir panayırı başarı ile atlatacağımıza, Safranbolu turizmine yeni bir soluk getirerek tüm ülkede adından söz ettiren bir panayır yapacağımıza inanıyorum. Kontenjanlarımızı kısa sürede dolduran bütün esnaflarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür eder, panayırımızın hazırlık sürecinde emek veren tüm mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.