Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde Bilim Fuarı açıldı

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Bilim Fuarı’nda 20 proje görücüye çıktı.

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Bilim Fuarı’nda, 54 öğrencinin 7 ana alanın yanı sıra 12 tematik alandaki göç ve uyum, değerler eğitimi, insan hakları ve demokrasi, bilim tarihi ve felsefesi üzerine hazırladığı 20 proje beğeniye sunuldu. Projeler, hem bilimsel hem de sosyal açıdan güncel ve önemli konuları ele aldı. Fuarın açılışı Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Akmeşe, şube müdürleri Mehmet Kalkan, Fırat Sarıkaya, kurum öğretmenleri, öğrenciler, velilerin katılımıyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Doğan ve Müdür Akmeşe, fuarda stantları tek tek gezerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden projeler hakkında bilgiler aldı. Doğanöğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.