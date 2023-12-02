7. Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı

Balıkesir'in Edremit İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen, Çanakkale'de başlayıp Balıkesir'de tamamlanacak Kar Spor İda Ultra Maratonu başladı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda 110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus", 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve 8,5 kilometrelik "Sekizbuçuk" parkurlarında gerçekleştirilen organizasyona, 30 ülkeden yaklaşık 1700 sporcu katılıyor.

Yarışlarla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, 7 yıl önce 200 kişinin katılımıyla başlayan organizasyonun büyüdüğünü, geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin en uzun etabı olan 110 kilometrelik maratonun sabah gün doğmadan Yeşilyurt köyünden başladığını belirten Canlı, "Doğasıyla, Kuzey Ege'nin denizinin mavisiyle, dünyanın en iyi oksijeninin olduğu Kazdağları'na gelen bütün misafirlerimize Edremit Belediyesi olarak öncülük yapıyoruz, sporu yaymaya çalışıyoruz." dedi.

Kar Spor İda Ultra Maratonu Yarış Direktörü Polat Dede de Kazdağları'nın 3 gün önce son 20 yılın en yoğun yağışını aldığını, parkurların bundan etkilendiğini anlattı.

Önceki yıllarda 4 olan parkur sayısını "Sekizbuçuk" ile 5'e çıkardıklarını bildiren Dede, şöyle konuştu:

"Biz her sene destekçilerimizin de bize kattıklarıyla büyüyerek ilerliyoruz. Bölgenin tanıtımı ve bizim için çok önemli. Artık İda Ultra burayla özdeşleşen bir yarış. Maratonumuz Çanakkale'de başlayıp Balıkesir'de biten bir etkinlik. Bir koşu yarışında 110 kilometre süren, Türkiye'de de bir şehirde başlayıp başka bir şehirde biten yarış yok. Koşan herkese başarılar diliyorum. Umarım sağlıkla Mıhlı Çayı'nı da geçerler. Güzel bir etkinlik bizleri bekliyor."

Sporcuların görüşleri

Maratona İzmir'den katılan Yener Geyik, keyifli, eğlenceli, sonunu iyi getirecekleri bir yarış olmasını diledi.

İstanbul'dan gelerek 36 kilometrelik "Run Zeus" kategorisinde mücadele edecek sporculardan Beyza Güzel, keyifli bir parkurda koşacağını ve sağlıkla bitirmeyi hedeflediğini belirtti.

Rabia Polat da iddiasının olmadığını, eğlenmeye geldiğini ifade etti.

Ebru Dönmez, son iki yılda 15 kilometre koştuğunu, bu sene 36 kilometreyi deneyeceğini kaydederek, "Ekip olarak iddialıyız. FK Running olarak buradayız. Hava da güzel, şartlar iyi. Umarım sağlıklı bir şekilde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk gün yarışı tamamlayanlara Altınoluk Meydanı'nda madalyaları Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Yardımcısı Tayfun Canlı tarafından takdim edildi.

Kar Spor İda Ultra Maratonu, yarınki yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.