Opel, hafif ticari aracı Vivaro'yu yeniledi

Opel'in çok yönlü hafif ticari aracı Vivaro yenilendi. Vivaro diğer modeller gibi Opel Vizor marka yüzünü alıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in yeni Vivaro modeli, şık görünüme sahip, çok yönlü bir araç olarak yollarla buluşuyor.

Vivaro, tıpkı diğer Opel modellerinde olduğu gibi Opel Vizor marka yüzüne kavuşuyor. Dinamik Çevre Görüşü de dahil olmak üzere toplam 18 adet ileri teknolojiye sahip sürüş destek sistemiyle her yolculuk daha güvenli ve keyifli hale geliyor.

Bunlara ek olarak araç, yolcularını tamamen yeni bir kokpitle karşılıyor. Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'nu esas alan, iki adet 10" ekrana sahip yeni bilgi-eğlence sistemleri çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, en çok satan modellleri Opel Vivaro'nun artık daha modern, pratik ve sürdürülebilir bir konuma geldiğini belirterek, "Yeni tasarımı ve dijital kokpiti ile çok yönlü araç olan Vivaro, hafif ticari araç hamlemizin temelini oluşturuyor. Bu, her işletmenin kendi gereksinimlerine uygun bir Vivaro'yu seçebilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Vivaro, otomobil ve hafif ticari araç niteliklerini birleştiriyor

Yeni Vivaro, günlük kullanımda çok yönlü ve pratik olmasının yanı sıra güzel bir görünüme de sahip. Opel'in en çok satan hafif ticari modeli, Combo gibi, Vizor marka yüzünü ilk kez hafif ticari araç segmentinde kullanıma sunuyor.

Vizor, aracın ön cephesi boyunca kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve farlar ile ortadaki "Opel Şimşek" logosunu birleştiriyor. Yeni Vivaro, "Cargo" adında tamamen kapalı panel van ve "City Van" adında ikinci sırası camlı ve koltuklu combi van seçenekleri sunuyor.

Yeni dijital Vivaro kokpiti

Yeni Vivaro, sürücü ve beraberindeki yolcuları otomobil benzeri ergonomik, konforlu ve teknolojik bir kokpit ile karşılıyor.

Dijital 10" renkli sürücü bilgi merkezi ve orta konsolun üzerinde 10"lik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi-sistemleri, Opel hafif ticari araçlarında ilk kez kullanılıyor. Qualcomm Technologies'in entegre Snapdragon Kokpit Platformu, güçlü işlemcisi ve akıllı telefon benzeri arayüzü ile fark yaratıyor.

18 adet gelişmiş sürüş destek sistemi, yolculukları ve manevraları daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yeni Dinamik Çevre Görüş sistemi, özellikle panel van gövde tipinde kolaylık sağlıyor. Sistem, biri arka kapıların üzerinde, diğeri ise yolcu tarafındaki dış aynanın altında bulunan iki kameradan oluşuyor.

Sürüş sırasında arka tarafın ve sinyal kolu ile etkinleştirildiğinde yandaki kör noktanın görüntüleri, yeni yüksek çözünürlüklü dijital dikiz aynasında gösteriliyor. Geleneksel aynalara kıyasla daha fazla görüş sağlayan sistem, sürücünün daha güvenli manevra yapmasını sağlıyor.

Acil Durum Fren İşlevi ile Önden Çarpışma Uyarısı, Akıllı Hız Sabitleyici, Şeritte Kalma Asistanı, Yorgunluk Uyarısı, Römork Denge Kontrolü ve Yan Koruma gibi sistemler de elektronik yardımcı yelpazesini tamamlıyor.

Vivaro'nun ön konsol ve orta konsol çevresindeki saklama alanları daha da genişledi. Böylece günlük hayattaki eşyalar için daha fazla alan yaratıldı.

Tüm bu özellikler, yeni Vivaro'yu çok yönlü bir "iş gücü" ve taşıyıcı haline getiriyor. Ayrıca otomobil benzeri konfor ve sürüş özellikleriyle de direksiyon başında geçirilen zamanı daha keyifli ve dinlendirici hale getiriyor.