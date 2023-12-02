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HABER /  POLİTİKA

Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

CHP İstanbul İl Başkanlığı döneminde adından sıkça söz ettiren Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevinin sonlanmasının ardından eski işine döndü. Kaftancıoğlu, kurucularından olduğu tıp merkezinde yöneticilik yapıyor.

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Canan Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretmişti. Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'in haberine göre Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda da Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun da liderliği kaybetmesiyle eski işine yoğunlaştı.

Kaftancıoğlu, bugünlerde mesaisinin önemli bir kısmını İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçiriyor.

Burada yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

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