Genç kadına ısrarlı tacize 17 yıl 6 aya kadar hapis istendi!

İstanbul Kadıköy'de yolda yürüyen genç kadını ısrarlı tacizle rahatsız ettiği iddia edilen kişi hakkında, "cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık M.E'nin (34), 30 Haziran'da Kadıköy'de alkollü şekilde yürüyen müşteki K.K'nin (25) yanına gelerek koluna girdiği anlatıldı.

Müştekinin bu duruma tepki göstererek sanığı yanından uzaklaştırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, ancak sanık M.E'nin bu kez elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı kaydedildi.

Bu sırada çevredekilerin duruma müdahale ederek müşteki K.K'yi taksiye bindirdiği aktarılan iddianamede, aracın yayına giden sanığın, müştekiyi kastederek "Bu benim sevgilim" dediği ve taksinin gitmesine engel olduğu bilgisine yer verildi.

Olayın ardından müşteki K.K'nin sanıktan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanık M.E'nin ifadesinde, müştekinin alkollü olduğunu anlaması üzerine yardım etmek amacıyla yanına gittiğini, tanıkların olayı yanlış anladığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, bu nedenle müştekinin sanığı sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

- "Süreklilik arz eden hareketleri sarkıntılık aşamasını aştı"

Sanığın, müştekinin koluna girmesinin, kendisini uzaklaştırmasına rağmen sarılmasının anlık eylemler olmadığı vurgulanan iddianamede, bu eylemlerin süreklilik arz ettiği bu nedenle de sarkıntılık aşamasını aştığı bilgisi verildi.

İddianamede, bu kapsamda sanık M.E'nin "cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediği savunularak, 6 yıl 6 aydan, 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.