BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Genç kadına ısrarlı tacize 17 yıl 6 aya kadar hapis istendi!

Genç kadına ısrarlı tacize 17 yıl 6 aya kadar hapis istendi!

İstanbul Kadıköy'de yolda yürüyen genç kadını ısrarlı tacizle rahatsız ettiği iddia edilen kişi hakkında, "cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık M.E'nin (34), 30 Haziran'da Kadıköy'de alkollü şekilde yürüyen müşteki K.K'nin (25) yanına gelerek koluna girdiği anlatıldı.

Müştekinin bu duruma tepki göstererek sanığı yanından uzaklaştırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, ancak sanık M.E'nin bu kez elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı kaydedildi.

Bu sırada çevredekilerin duruma müdahale ederek müşteki K.K'yi taksiye bindirdiği aktarılan iddianamede, aracın yayına giden sanığın, müştekiyi kastederek "Bu benim sevgilim" dediği ve taksinin gitmesine engel olduğu bilgisine yer verildi.

Olayın ardından müşteki K.K'nin sanıktan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, sanık M.E'nin ifadesinde, müştekinin alkollü olduğunu anlaması üzerine yardım etmek amacıyla yanına gittiğini, tanıkların olayı yanlış anladığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, taraflar arasında herhangi bir husumet bulunmadığı, bu nedenle müştekinin sanığı sebepsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

- "Süreklilik arz eden hareketleri sarkıntılık aşamasını aştı"

Sanığın, müştekinin koluna girmesinin, kendisini uzaklaştırmasına rağmen sarılmasının anlık eylemler olmadığı vurgulanan iddianamede, bu eylemlerin süreklilik arz ettiği bu nedenle de sarkıntılık aşamasını aştığı bilgisi verildi.

İddianamede, bu kapsamda sanık M.E'nin "cinsel saldırı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediği savunularak, 6 yıl 6 aydan, 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
Beşiktaş'ın genel kurulunda yönetim ibra edildi
Beşiktaş'ın genel kurulunda yönetim ibra edildi
CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama
CHP lideri Özgür Özel'den Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin açıklama
İzmir’de kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
İzmir’de kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
Uludağ’da karlar eridi, güneş ve rüzgar hakim
Uludağ’da karlar eridi, güneş ve rüzgar hakim
22 ülkeden küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü!
22 ülkeden küresel nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma taahhüdü!
İBB Üsküdar sahilinde bir kafenin yıkımını yaptı
İBB Üsküdar sahilinde bir kafenin yıkımını yaptı
Yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü
Yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü
Fatih Erbakan: Son 3 ayda 331 bin üyeye çıktık
Fatih Erbakan: Son 3 ayda 331 bin üyeye çıktık
Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulundu!
Esenyurt'ta yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk açıklama
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı, yaralılar var
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı, yaralılar var