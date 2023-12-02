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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Fatih Erbakan: Son 3 ayda 331 bin üyeye çıktık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih Erbakan: Son 3 ayda 331 bin üyeye çıktık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir." dedi.

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Erbakan, bir otelde "Refahlı şehirler güvenli yarınlar" temasıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında bu yıl Yeniden Refah Partisinin kuruluşunun 5'inci yılı olduğu anımsattı.

Partisinin, Milli Görüş davasının gerçek temsilcisi olduğunu, yeniden büyük ve adil bir dünya kurmak için iktidar yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erbakan, 5 yıl gibi kısa sürede Hazine yardımı almadan 81 il teşkilatı ve 900'den fazla ilçe teşkilatını oluşturduklarını kaydetti.

14 Mayıs seçimlerinde bileklerinin hakkıyla 5 milletvekili ile Türk siyasetinin parlayan yıldızı olduklarını vurgulayan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz özellikle son 3 ayda adeta şaha kalkarak yüzde 30 büyümüş ve üye sayısını 260 binden 331 bin üyeye çıkartmıştır. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en önemli göstergesidir." diye konuştu.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceklerini dile getiren Erbakan, "Milletimizin özlemle ve hasretle beklediği belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden kuracağız." ifadesini kullandı.

Erbakan'ın konuşmasının ardından aralarında İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçe ve beldeleri ile il belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

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