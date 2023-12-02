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Elazığ’da 320 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ’da 320 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 320 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda T.K. isimli şüphelinin kaçak makaron bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç Gülüşkür Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda araçta 320 bin adet makaron ele geçirilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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