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İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti

İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti

Samsun’da internet üzerinden bir şahsın çeşitli bıçak türlerini sattığını tespit eden polis ekipleri, şahsın evinde yaptığı aramada 62 adet bıçak, 24 adet kılıç ve 2 adet baston şeklinde bıçak ele geçirdi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca internet üzerinden bir şahsın çeşitli bıçak türlerini sattığının tespit edilmesi neticesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı mermisi, 62 adet çeşitli boyutlarda bıçak, 24 adet çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 adet baston şeklinde bıçak ele geçirildi.

Uyuşturucuda hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Bafra İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 bin 249 adet sentetik ecza, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar maddesi, 3,82 gram eroin, 1,46 gram ecstasy tozu, 0,01 gram kokain, 3 adet esrarlı sigara, 2 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 6 yıl 8 ay, 2 yıl 1 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs yakalandı.
Uygulamalarda 38 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı.

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