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Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı

Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı

Afyonkarahisar’da çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçede son zamanlarda yaşanan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan takip sonrası ekipler hırsızlık olaylarının faili olarak B.A., isimli şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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