Sağ eli ve sol bacağını kaybetti, yaşam sevincini kaybetmedi

Elazığ’da yaşayan 30 yaşındaki Hamza Yıldız, sanayide çalıştığı dönemlerde yüksek gerilim çarpması sonucu sağ elinin ön kol seviyesinden sol dizinin ise alt seviyesinden ampute oldu. Yaşadıklarına rağmen hayattan küsmeyen Yıldız, güler yüzü ile engelli kardeşlerine örnek olmaya devam ediyor.

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Elazığ’da yaşayan 30 yaşındaki Hamza Yıldız, 11 yıl önce sanayide çalıştığı dönemlerde yüksek gerilim elektriğin çarpması sonucu sağ elinin ön kol seviyesinden ve sol dizinin alt seviyesini kaybetti. Kolu ve dizini kaybetmesi sonucu doktorlar tarafından protez takıldı. 11 yıldır protez ile hayatını sürdüren engelli Hamza Yıldız, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışarak hayata gülmeye devam ediyor. Engelli olan arkadaşlarına da seslenen Yıldız, diğer özel bireylerin de hayata küsmemesi gerektiğini belirterek engelli bireylerin engellerini kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Ortopedik engelli olduğunu belirten Hamza Yıldız, “2012 yılında iş kazası sonrasında sağ elimin ön kol seviyesinden, sol ayağımın da diz altı seviyesinden ampute edildi. 2012 yılında yüksek gerilim çarpması sonucunda sağ elimi ve sol dizimi kaybettim. Alışma sürecimiz oldu ve aktif protezler kullanarak hayata tutunmaya çalıştım. İlk zamanlarda kabullenmekte biraz problem yaşadım fakat kabullenince yaşam kalitemiz daha da arttı. Şuanda da Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışıyorum. Burada arkadaşlarımızla birlikte her gün masa tenisi oynamaya da çalışıyoruz. Bütün engelli kardeşlerimizin günü kutlu olsun.



Her insan bir engelli adayıdır. Bende 20 yaşına kadar gayet sağlıklı bireydim. İş kazası sonrasında engelli kaldım. Engelimiz yaşamımıza engel değildir. Engellerimizle yaşamayı öğrenmeliyiz. İnsanlarımızın da engelli kardeşlerimize daha hoşgörülü davranmasını bekliyoruz. Birbirimizi dışlamadan benimseyerek yaşamamız lazım. Engelli kardeşlerim engellerini öncelikle kabullensinler. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bu engellerimizi kabullendiğimiz de hayat daha güzel geçiyor. Aynı zamanda Elazığlı engelli kardeşlerimizi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne de bekliyoruz. Burada resim, sinema, satranç, müzik, tenis ve bilgisayar kurslarımız da var. Burası engelli kardeşlerimiz için iyi bir hizmet. Bende burada danışma da çalışıyorum. Gelen arkadaşlarımızı güler yüzümüzle karşılayacağız” dedi.