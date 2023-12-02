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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için CHP Ankara İl Binası'nda başvuruda bulundu.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı olmak için CHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu.

Başvurunun ardından basın mensuplarına bazı açıklamalar yapan Yavaş, en büyük projelerinin Ankara halkından kazandıklarını yine Ankaralılara harcamak olduğunu hatırlatarak, "Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık. Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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