Sandıklı’da hayvanlarda şap aşılaması tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan şap aşılaması sona erdi.

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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından ilçede 1 Eylül’de başlayan sonbahar şap aşılama kampanyası çerçevesinde 22 bin 426 şap aşısı, bin 426 brucella aşılaması yapılırken, 2 bin 603 buzağı da küpelendi.



Sandıklı merkez ve köylerinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde muhtarlar aracılığı ile çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri, sağlıklı tarım ve hayvancılık yapmak için çiftçilerin duyarlı olması ve imkanları kullanması gerektiğini vurguladılar.