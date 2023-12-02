BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Sandıklı’da hayvanlarda şap aşılaması tamamlandı

Sandıklı’da hayvanlarda şap aşılaması tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan şap aşılaması sona erdi.

Abone ol

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından ilçede 1 Eylül’de başlayan sonbahar şap aşılama kampanyası çerçevesinde 22 bin 426 şap aşısı, bin 426 brucella aşılaması yapılırken, 2 bin 603 buzağı da küpelendi.

Sandıklı merkez ve köylerinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde muhtarlar aracılığı ile çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri, sağlıklı tarım ve hayvancılık yapmak için çiftçilerin duyarlı olması ve imkanları kullanması gerektiğini vurguladılar.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı
İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı
Dezenformasyon alanında uzman Jones: Resmi İsrail hesaplarının dezenformasyon yaydığını gördük
Dezenformasyon alanında uzman Jones: Resmi İsrail hesaplarının dezenformasyon yaydığını gördük
Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi
Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi
CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor! Mansur Yavaş başvurusunu bugün yapıyor
CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor! Mansur Yavaş başvurusunu bugün yapıyor
Kuzey Kore'den ABD'ye: Savaş ilanı sayarız!
Kuzey Kore'den ABD'ye: Savaş ilanı sayarız!
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu, 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu, 6 şüpheli tutuklandı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak
Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak
Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı
Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı
Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor!
Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor!
Dış ticarette kasım rekoru! Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rakamlarını açıkladı
Dış ticarette kasım rekoru! Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rakamlarını açıkladı
Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?