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Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?

Altın en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ediyor. Ons altında yaşanan inişler ve çıkışlar iç piyasada fiyatları yeniden şekillendiriyor. Gram altın rekor seviyede işlem görüyor. Yükseliş devam edecek mi?

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 Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükseldi. Bugün de altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 2 Aralık 2023 gram altın 1924 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları

Gram altın:1.924,02

Çeyrek altın: 3.181,00

Cumhuriyet altını: 12.722,00

Yarım  altın: 6.381,00

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten kritik açıklama

Piyasa uzmanı İslam Memiş, rekor yükseliş sonrası bir paylaşımda bulundu ve şunları kaydetti:

Her yıl olduğu gibi altın bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı. Ons 2.075 dolar, gram altın 1.977 lirayı test etti. Diğer uyarılarımda olduğu gibi 2.080 $ kâr satışına hazırlıklı olmak gerek. Kısa vadeli kâr satışı ve dinlenme devamı yeni rekorlar. 2023’e 1.115 lira seviyesinden başlayan gram altın, bugün 1.977 liraya yükseldi. 11 ayda gramında 862 lira.

Aralık ayında takip ettiğim bant aralığı 1.980-2.080 dolar aralığı. 2.000 dolar seviyesini görünce tekrar yorumlamakta fayda var. Belki 20 $ riskini almayız. Elimizdekini tutup ilave için fırsat kolluyoruz.

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