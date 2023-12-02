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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İBB aday adayı Metin Külünk'ten İBB'den atılan işçilere söz

Yerel seçimde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday adayı olan Metin Külünk, seçilmesi halinde İmamoğlu döneminde İBB'den atılan işçilerin geri alınacağını açıkladı.

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24., 25. ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yapan Metin Külünk, sosyal medya hesabından ‘emr olundum’ diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını resmen duyurdu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu olan Metin Külünk, adaylığının kesinleşmesi zafer kazanılması durumunda İBB'den çıkarılan haksız yere işlerinden edilen emekçileri tekrar işlerine geri alacağını duyurdu.

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