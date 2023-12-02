Uzmanlar açıkladı, Akciğer Kanseri görülme sıklığı arttı

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Akciğer Kanseri Sempozyumunda konuşan konuşmacılar akciğer kanserinin günümüzde en sık görünen kanser olduğunu sigara içenlerin içmeyenlere göre 20 kat daha fazla riskli olduğunu söylediler.

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından, Dünya Akciğer Farkındalık ayında düzenlenen “Akciğer Kanseri Sempozyumu” Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Kaya, “Akciğer Kanseri: Sigara ve Risk Faktörleri” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin, sigara içmeyenlerden yaklaşık 20 kat fazla olduğunu belirten Kaya, sigara bırakma desteğine değinerek “Sigarayı bırak, umudu yeşert” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Özlem Ataoğlu, “Akciğer Kanseri Şikayetler ve Tanı Yöntemleri” konulu sunumunda, günümüzde en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu ifade ederek, hastalığın semptomlarından ve erken teşhisin öneminden bahsetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Kantarcıoğlu Coşkun, “Akciğer Kanseri Özellikleri ve Patolojik Değerlendirme” başlıklı konuşmasında, “Akciğer kanseri denilince akla ilk gelen sigara olmalıdır” diyerek akciğer kanserinin erkeklerde ve kadınlarda görülme sıklığı hakkında bilgiler paylaştı.

Program, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde görev yapan Op. Dr. Leyla Acar’ın konuşmasıyla devam etti. “Akciğer Kanserinde Evreleme” konulu sunumunda, akciğer kanseri evrelenmesinin nasıl yapıldığından söz eden Op. Dr. Leyla Acar, doğru tedavi planlamasında doğru evreleme yapmanın önemli bir basamak olduğunu vurguladı.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara ise “Akciğer Kanserinin Cerrahi Tedavisi” konulu sunum gerçekleştirdi. “Kanserde erken tanı çok önemli, fakat biz hasta olmamaya çalışmalıyız” diyen Doç. Dr. Volkan Kara, akciğer kanserinin engellenebileceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Esra Oğuz, “Akciğer Kanserinde Radyoterapi Uygulamaları” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Akciğer kanserinde uygulanabilecek tedavi seçeneklerinden bahseden Dr. Esra Oğuz, akciğer kanserinde radyoterapi çeşitlerini detaylı olarak açıkladı.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ertay Boran, “Fitoterapi ve Akciğer Kanseri” konulu konuşmasında, fitoterapiden bahsederek, akciğer kanserinde tek başına etkili ve kanseri yok eden bir bitkisel tedavi olmadığını sözlerine ekledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. İbrahim Bilen, “Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları” başlıklı sunumunda, Türkiye’de cinsiyet ayrımı yapılmaksızın en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, hastaların en doğru tedaviye ulaşmasının önemine dikkat çekti.



Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mertay Boran ise “DÜTF Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavi Olguları” başlığı altında, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde anlatarak erken teşhisin öneminin altını çizdi.



“Akciğer Kanseri Sempozyumu” Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı’nın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.