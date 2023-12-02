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EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi bugün saat kaçta?

EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi bugün saat kaçta?

Almanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup kuraları bugün çekilecek. A Milli Futbol Takımı'mız, kuraya 2. torbadan katılacak. Kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni bugün düzenlenecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle...

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

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