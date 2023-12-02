Halk ozanı Aşık Veysel, Paris'te anılacak!

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Fransa'nın başkenti Paris'teki genel merkezinde tiyatral gösteriyle anılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında daha önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği, 4 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek.

Güzel Sanatlar ile Devlet Tiyatroları genel müdürlükleri sanatçılarının yer alacağı tiyatral gösterinin genel sanat yönetmeni, Ömer Faruk Belviranlı olacak.

Aşık Veysel'i sahnede Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandıracak.

Orkestra şefliğini Enver Merallı, solistliğini ise Elif Buse Doğan, İsmail Altunsaray, Mahriban Akkuş ile Pelin Karakuş'un yapacağı gösteride, şu eserler sahnelenecek:

"Uzun İnce Bir Yoldayım (modern dans), Atatürk'e Ağıt, Havalanma Telli Turnam, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Güzelliğin On Par'etmez, Küçük Dünyam, Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim, Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme, Çiğdem Der Ki Ben Elayım (modern dans) ve Benim Sadık Yarim Kara Topraktır (modern dans)."

"Dostlar Beni Hatırlasın" Aşık Veysel'in hayatını sahneye taşıyor

Aşık Veysel'in karanlıkta "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirmesiyle başlayan "Dostlar Beni Hatırlasın" gösterisi, halk ozanının ailesini, çocukluğunu anlatması ve gözlerini kaybetmesiyle devam ediyor.

Çocukluğunda oyalanması amacıyla babasının aldığı sazla tanışmasının yer aldığı gösteride, Aşık Veysel'in yaşadığı mutsuzluk ve askere gidememesinin üzüntüsüyle Milli Mücadele yılları da anlatılıyor.

Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan gibi büyük halk aşıkları ve ozanlara hayranlığıyla onları tanımasının sahnelendiği gösteri, Aşık Veysel'in Ahmet Kutsi Tecer ile karşılaşıp, "Halk Ozanı Belgesi" alması, Atatürk ve Cumhuriyet'e yazdığı övgü şiiri ve sonrasında Ata'yı görmek için Ankara'ya 3 ayda yürümesiyle devam ediyor ve "Kara Toprak" türküsüyle son buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 24 kişilik sanatçı kadrosuyla hazırladığı gösteri, finalde Aşık Veysel'in kendi sesinden "Ben Giderim Adım Kalır" türküsüyle seyircilere veda ediyor.