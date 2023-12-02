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Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maltepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

MALTEPE'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'taki çay ve kahve makinası ile kahve üretimi yapılan ve depo olarak da kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan LPG tüplerini patlama ihtimaline karşı dışarı çıkardı.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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