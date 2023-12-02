SPK 3 şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ ve Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ'nin halka arzını onayladı.

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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mega Metal'in 28,3 liradan, Kuzey Boru'nun 36,2 liradan, Sur Tatil Evleri GYO'nun ise 49,18 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 104 milyon liralık, LDR Turizm AŞ'nin 99 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 860 milyon liralık, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 3 milyar liralık, Enerjisa Enerji AŞ'nin 20 milyar liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 50 milyon liralık, Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon liralık, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 600 milyon liralık, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 850 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 1 milyar lirayla Turkcell Finansman AŞ, 1,5 milyar lirayla PhillipCapital Menkul Değerler AŞ, 1,7 milyar lirayla Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ, 4 milyar lirayla Ak Finansal Kiralama AŞ, 10 milyar lirayla Vakıf Finansal Kiralama AŞ de yer aldı.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.