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Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı

Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kiralık bir araçta 495 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir PTS noktasında durdurulan kiralık bir araçtan 495 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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