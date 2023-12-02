Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde Batuhan Bayındır'ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında şikâyetini geri çekti

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz'da iki kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon TL ve 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikâyetini geri çekti.

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İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz gecesi yaşanan tekel bayisi saldırısı Türkiye'nin gündemini günlerce meşgul etmişti. Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisine gelen 4 kişi, tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdı.

Olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralamıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. tv100'ün haberine göre yaşamını yitiren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon liranın yanı sıra 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikayetini geri çekti. Aynı teklifin Yunus Emre Erzen'in ailesine de yapıldığı öğrenildi.