BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
SGK, 75 uzman yardımcısı alacak
SGK, 75 uzman yardımcısı alacak
The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
Ali Koç, Avrupa'da hezimet yaşayan futbolcularla toplantı yaptı
Ali Koç, Avrupa'da hezimet yaşayan futbolcularla toplantı yaptı
Altın fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Altın fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ümit Özdağ'ın İranlı Ramin Saeidi'yle yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı!
Ümit Özdağ'ın İranlı Ramin Saeidi'yle yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı!
Rus ordusundaki asker sayısı yaklaşık 170 bin artırıldı
Rus ordusundaki asker sayısı yaklaşık 170 bin artırıldı
Hatayspor ile Antalyaspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı
Hatayspor ile Antalyaspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yden İslam alemine çağrı
Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yden İslam alemine çağrı
İstanbul derbisinde kazanan Karagümrük
İstanbul derbisinde kazanan Karagümrük
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet suçuna indirim yok
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet suçuna indirim yok
Rusya Ukrayna ile barış kapısını kapattı
Rusya Ukrayna ile barış kapısını kapattı