Ali Koç, Avrupa'da hezimet yaşayan futbolcularla toplantı yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla toplantı yaparak Nordsjaelland karşısında yaşanan 6-1 mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara ifade etti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı.

Ali Koç: Reaksiyon göstermenizi bekliyorum

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka'nın Nordsjaelland ekibi karşısında yaşanan 6-1 mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti.

Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Fred takıma katıldı

İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.