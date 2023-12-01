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MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'de 16 hedef vuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

16 hedef vuruldu

Yapılan açıklamada Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'de 16 hedefin vurulduğu kaydedildi.

MSB'den yazılı açıklama

MSB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Aralık 2023 saat 18.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.
"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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