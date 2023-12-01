ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik

Gazze'de üç kez uzatılarak 7 gün süren ateşkes sonrası İsrail saldırılarına devam ediyor. Ateşkesin neden uzatılmadığı konusunda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de açıklamalarda bulundu.

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Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden ve birkaç kez uzatılan geçici ateşkes sona erdi. İsrail ordusu saldırılarına yeniden başlarken Gazze'de 109 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başlangıçta 4 gün olarak belirlenen ve 3 kez uzatılarak 7 güne çıkan geçici ateşkesin neden uzatılmadığına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den açıklama geldi.

7 ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik"

7 Ekim'den bu yana yapacağı üçüncü Ortadoğu turunun ilk durağı olan Tel Aviv'de basın mensuplarına konuşan Blinken, şunları söyledi: "Rehineler hakkında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 7 gün boyunca bir ara vardı. Rehineler aileleriyle bir araya gelebildiler. İsrail'i desteklediğimizi söyledik, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik.

"Sivilleri korumak için ellerinden geleni yapacaklar"

Bugün yaptığımız görüşmelerde, zorlukların tüm unsurlarıyla ilgili görüşmemiz gerektiğini konuştuk. En büyük önceliğimiz siviller. İsrail'in planlarını gördüm. Sivilleri korumak için ellerinden gelenleri yapacaklar. Bu konuda destek olacağız. Çatışmalar sona erdikten sonra Gazze'de ne olacağı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor"

Beyaz Saray, "ateşkesin uzatılmasını istiyoruz" demişti

Öte yandan Beyaz Saray Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak 7 günlük insani aranın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'de can kaybı 15 bini aştı

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.