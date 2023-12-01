Türkiye'de ilk kez SOSYALFEST düzenlenecek!

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Türkiye'de ilk kez Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) düzenlenecek.

Abone ol

KBÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen lansman toplantısında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, kalkınmanın, değerlerin, dijitalin, iletişimin, bilimin, istikbalin ve gençliğin yüzyılı diyerek bugüne kadar elde ettikleri başarılardan çok daha büyük başarılara imza atmak, bilim merkezli öğrenci dostu üniversite olarak kararlı bir şekilde yollarına devam etiklerini belirtti.

Üniversitenin kendileri için bilgi edinilen bir yerden çok daha fazlasını ifade ettiğini anlatan Kırışık, "Bu eğitim çatısı altında Karabük Üniversitesinde her biri alanında öncü isimler olan, değerli akademik personelimizin rehberliğinde yeni bilgileri öğrenerek zihninizin engin bilgilere kulaç atmasını ümit ediyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve düşünsel anlamda da sizleri yeni hazineleri keşfetmeye teşvik etmeyi en önemli önceliklerimiz arasında kabul ediyoruz. Akademisyenler olarak, sizlere en büyük zenginliğimiz olan öğrencilerimize büyük ödevler düşüyor. Önce ülkemizin gelecek vizyonuna dair genel bir çerçeve açmak, daha sonra her bir genel çerçevenin bizler ve öğrencilerimiz için önemini ifade etmek niyetindeyim" dedi.

"Gelecek nesillere en önemli miras"

Sağlıklı gıda üretmenin, tarım ve sulama politikalarını çevrenin korunmasına yönelik geliştirmenin ve gelecek nesillere bırakılmasının en önemli miras olacağını anlatan Kırışık, "'Sürdürülebilirliğin yüzyılı' diyoruz. Çünkü sosyal adalete, iktisadi kalkınmaya ve bütün bu birlikteliği daha yaşanabilir kılan çevrenin korunabilir olmasına katkı sunmak istiyoruz. İnanıyoruz ki, iktisadi çevrede büyüme ve kalkınmayı anlamlı kılan sosyal adaletin uyumu ve tamamlayıcılığıdır. Sağlıklı gıda üretmek, tarım ve sulama politikalarını çevrenin korunmasına yönelik geliştirmek, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras olacaktır. Bu mirası harekete geçirici olarak sosyal bilimler festivalimizde yarışma kategorileri oluşturduk. Bu kategoriler de bu alanlarda doğanın korunması, çevrenin korunması, insani yaşam alanlarının oluşturulması konusunda sosyal modeller üretilmesinin yarışmamız ile teşvik etmiş olacağız" diye konuştu.

"Türkiye küresel düzende başat bir aktör"

Dünya ekonomileri küçülmeye ve geri çekilmeye devam ederken, Türkiye’nin potansiyeli ve geçmiş birikiminin çok önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Rektör Kırışık, şunları kaydetti:

"'Kalkınmanın yüz yılı' diyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, pandemi süreciyle birlikte dünya sahnesinde kartların yeniden dağıtıldığını görüyor ve Türkiye'yi küresel düzende başat bir aktör olarak görüyor. Dünya ekonomileri küçülmeye ve geri çekilmeye devam ederken, ülkemizin potansiyeli ve geçmiş birikimi bizlere çok önemli fırsatlar sunuyor. Bizler de bilim merkezli öğrenci dostu üniversite olarak eğitim müfredatımızı ve eğitim sürecinde öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirecek, bütün sosyal modellerimizi bu döngüde öne çıkarmak istiyoruz. Ülkemizin potansiyeline maksimum katkı sunabilecek bireyler yetiştirmek amacı doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Elbette inanıyoruz ki, kalkınmanın yüzyılı ancak aileden başlayarak bu güzide toplumun, bütün kesimlerinde milli, manevi ve insani değerlerin içselleştiren entellektüel sermaye birikimi yüksek, kültürel zenginliğe ve derinliğe sahip yarına güvenle bakan nesiller sayesinde olacaktır."

Kırışık, bilim merkezli öğrenci dostu üniversite mottosunu sıklıkla tekrar ettiklerini belirterek, "Bunu tekrar etmemizin amacı, işte bu nesillerin yetiştirilmesinde okulumuzu önemli bir önemli bir çerçeveye oturtuyor" dedi.

Rektör Kırışık'ın konuşmasının ardından Doç. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Doç. Dr. Zeynep Özcan, Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Oruç Önalan ve Teknoloji Transfer Ofisi mühendisi Yılmaz Olcay, SOSYALFEST sunumu gerçekleştirdi.