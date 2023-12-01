BIST 8.014
DOLAR 28,92
EURO 31,44
ALTIN 1.894,79
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da dolmuş şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti

Muğla'da dolmuş şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan bir kişi, minibüsünün içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Fethiye-Antalya yolu üzeri Gökalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de 28 nolu Yeni Evler Çalıca minibüs hattında yaklaşık 2 aydır dolmuş sürücülüğü yapan Turgay Ulusoy (59), Tüvtürk Fethiye Tesisleri otoparkında minibüsün içinde vatandaşlar tarafından baygın vaziyette bulundu. Ulusoy'u baygın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulusoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ulusoy’un kalbinden rahatsız olduğu ileri sürülürken, olay yerine gelen ekipler şahsın elinde kalp rahatsızlığıyla ilgili hapının olduğunu tespit etti. Ulusoy'un acı haberini alan ailesi ve yakınları ise yasa boğuldu. Ulusoy'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa bebek temizleme sıvısı içti, hastaneye kaldırıldı
Bursa bebek temizleme sıvısı içti, hastaneye kaldırıldı
ABD'li dev yatırım bankasından dolar tahmini
ABD'li dev yatırım bankasından dolar tahmini
Kastamonu'da fırtınanın vurduğu ilçede sahil çöple kapandı
Kastamonu'da fırtınanın vurduğu ilçede sahil çöple kapandı
Uzmanlar açıkladı, sünnet yapılması HIV enfeksiyon riskini azaltıyor
Uzmanlar açıkladı, sünnet yapılması HIV enfeksiyon riskini azaltıyor
Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!
Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı
Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi