ABD'li dev yatırım bankasından dolar tahmini

ABD'li dev yatırım bankası Citi, dolar/TL için 2024 ortalama 35,93, 2025 ortalaması 41,59 olarak tahmin ederken, 2023 için ortalama 25,99 olarak öngörüldü. Ayrıca raporda, işsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6, 2024'te yüzde 12,4 ve 2025'te yüzde 12,1 olmasının beklendiği açıklandı.

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Citi bugün yayınladığı raporda, daha sıkı finansal şartlara bağlı olarak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yavaşlayacağını öngörürken, bu yıl yüzde 4,2 olmasını beklediği büyüme oranını 2024'te yüzde 0,4'e yavaşlayacağını tahmin etti. 2025 yılı için büyüme oranı beklentisini yüzde 3,5 olarak ortaya koydu.

Citi, Türkiye'de bu yıl yüzde 53,9 olacağını öngördüğü Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2024'te yüzde 62,7'ye yükseleceğini ve 2025'te yüzde 27,7'ye yavaşlayacağını da tahmin etti.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 9,6, 2024'te yüzde 12,4 ve 2025'te yüzde 12,1 olması beklenirken, dolar/TL paritesi için 2024 ortalama 35,93, 2025 ortalaması 41,59 olarak tahmin edildi. Bu yıl için dolar/TL ortalaması 25,99 olarak öngörüldü.

Citi'nin değerlendirmesi şöyle:

"Beklenenden daha güçlü bir büyüme performansı sergilenen bir yılın ardından, 2024 yılında ekonomik faaliyetlerde gözle görülür bir yavaşlama bekliyoruz. Sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan küresel faaliyetler nedeniyle yumuşayan ihracatın da etkisiyle, bu yıl yüzde 4,2 olarak tahmin edilen GSYH büyümesinin 2024 yılında yüzde 0,4'e gerilemesini bekliyoruz.

Seçimlerin ardından görünümle ilgili büyük belirsizlik var

Bize göre, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin ardından görünümle ilgili büyük bir belirsizlik söz konusu. Seçimlerden sonra yetkililerin normalleşme/sıkılaşma sürecine devam edip etmeyeceği ya da alışılmışın dışında politikalara dönüp dönmeyeceği yatırımcı duyarlılığının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Her ne kadar baz senaryomuzda ilk senaryoyu kullansak da, Orta Doğu'daki çatışmalar ve ekonomik faaliyetlerde öngörülen keskin düşüş zaten zorlu olan görünümü daha da karmaşık hale getirebilir.

Ayrıca, 2024 yılında GSYH'nin yaklaşık yüzde 6,5'i olarak öngörülen nispeten yüksek bütçe açığı, yetkililere olumsuz şoklara karşı koymak için sınırlı bir politika alanı bırakmaktadır. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan düşük maruziyetine rağmen, belirtilen zorlu arka planın, düşük makroekonomik görünürlüğün ve büyük dış finansman gereksinimlerinin para birimi ve tahviller için zorlu bir görünüme işaret ettiğine inanıyoruz" (ekonomim gazetesi)