Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı

Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın kullandığı bisiklete tutuksuz sanık M.K.’nin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin "taksirle ölüme neden olma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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24 Temmuz tarihinde memleketi Diyarbakır’da bisikletiyle seyir halindeyken M.K. idaresindeki 35 KSA 08 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne ilişkin sanık hakkında dava açıldı. Sanığın "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K. hakkında hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde Buğdaycı'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, kazanın meydana geldiği bölgede yasal hız sınırı 30 kilometre olduğu tespit edildiği, sanık M.K.’nin yaya geçidi bölgesine yaklaşmasına rağmen kullandığı aracın hızını azaltmadığı belirtilerek, "Kazanın meydana geldiği bölgede yasal hız sınırının 30 kilometre olduğu tespit edilmiştir. Ancak şüphelinin 30 kilometre işaret levhası ile hız sınırlamasına gidilen yaya geçidi bölgesine yaklaşmasına rağmen mahal şartlarına göre herhangi bir tehlikeyi algıladığında reaksiyona geçecek ölçüde ve 'güvenli duruş/manevra' yapabilecek seviyede kullandığı aracın hızını azaltmamıştır. Olayın gelişimi kapsamında ölenin kazanın oluşumunda asli ve şüpheli açısından çarpışmadan kaçınılamayacak seviyede olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla şüphelinin sayılan davranışının olayın gelişimine kısmen katkısı ve neticesi itibarıyla alamadığı değerlendirildiğinden şüpheli hakkında tali kusurlu olduğuna dair rapor düzenlenmiştir" denildi.

Sanık M.K., iddianamede yer verdiği ifadesinde, aracıyla normal hız ile seyir halindeki caddenin kavşağından dönüş yapıp Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesine gideceğini iddia etti. M.K., olay mahallindeki refüjde yüksek boylu ağaçların olduğunu, yolun diğer tarafının görülmediğini, yaya geçidine yaklaştığında kimseyi göremediğini öne sürerek, Buğdaycı'nın bisikletle aniden yola atladığını iddia etti.

Buğdaycı’ya çarpmadan önce frene bastığını ancak duramadığını iddia eden M.K, bisiklete çarptığı için Buğdaycı'nın yere düşerek yaralandığını, hemen yardıma koştuğunu savundu. Öte yandan iddianamede yer alan Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda, şüphelinin kanında alkol, idrarında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmadığı belirtildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, "Şüphelinin olayın olduğu yerde hız sınırlanmasına yaklaşmasına rağmen aracın hızını azaltmadığı ve kazaya sebebiyet vererek maktulün ölümüne sebebiyet verdiğinden, üzerine atılı suçu işlediği yönünde kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe bulunduğu anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında yüklenen suçtan yargılama yapılarak eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına dair karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

İddianamede, tutuksuz sanık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan istenilen cezanın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.