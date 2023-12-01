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Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

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Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Koca Seyit Müzesi'nin de bulunduğu alanda dualar edilen programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, vatanını ve milletini korumak uğruna bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yükü omuzuna alan Seyit Onbaşı'nın, Çanakkale ruhunun temsilcisi olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Vatan toprağına düşman çizmesini bastırtmayan koca yürekli Seyit Onbaşı'nın aziz ruhu şad olsun. Çanakkale ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Seyit Onbaşı'dır, kara toprağın bağrında yatan nice şehitlerimizdir." dedi.

Seyit Onbaşı'nın, milletin esarete boyun eğmeyeceğini gösteren, bölgenin en önemli kahramanlarından olduğunu dile getiren Ustaoğlu, dünya var oldukça milletçe onu ve bütün kahramanları her zaman rahmetle ve şükranla yad edeceklerini sözlerine ekledi.

Anma programı kapsamında ayrıca Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu, lokma ve pilav dağıtıldı.

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