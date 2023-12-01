Hindistan 2028'de BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak istiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2028'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 33'üncü Taraflar Konferansı'na (COP33) ev sahipliği yapmayı teklif etti.

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ANI News'un haberine göre, Modi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Modi, ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Ulusal Katkı Beyanlarını (NDC) tutturan birkaç ülkeden biri olduğunu öne sürerek COP33'e ev sahipliği yapmayı önerdi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu vurgulayan Modi, "İşte bu sebeple 2028'de COP33'e ev sahipliği yapmayı teklif ediyorum." dedi.

Hindistan'ın ekoloji ve ekonomi arasında mükemmel bir denge kurduğu değerlendirmesinde bulunan Modi, şöyle konuştu:

"Hindistan dünya nüfusunun yüzde 17'sine ev sahipliği yapmasına rağmen küresel karbon emisyonlarına katkısı yüzde 4'ün altındadır. Hindistan, NDC hedeflerine ulaşma yolunda ilerleyen az sayıdaki ekonomiden biridir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ağaçlandırma, enerji tasarrufu gibi farklı sektörlerde elde ettiğimiz başarılar, halkımızın toprak anaya bağlılığının bir kanıtıdır."