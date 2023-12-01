BIST 8.040
DOLAR 28,92
EURO 31,51
ALTIN 1.894,05
HABER /  GÜNCEL

Kütahya’da hırsızlık zanlısı 2 adet kolye ile yakalandı

Kütahya’da hırsızlık zanlısı 2 adet kolye ile yakalandı

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, üzerinde 2 adet kolye ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 28 Kasım 2023 tarihinde Fuatpaşa Mahallesinden evden hırsızlık olayının firari şüphelisi S.K. Fuatpaşa Mahallesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıdan elde edilen çalınan malzemelerden 2 adet kolye müştekiye teslim edildi.

Şüpheli şahıs C. Savcısının talimatıyla mevcutlu hazır edilmek üzere gözaltına alınırken, polis bahse konu olayın firari şüphelileri Y.A. ve C.Ö. isimli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı!
Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı!
Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı
Tekirdağ'da kış lastiği denetimleri başladı
Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın golü" seçildi
Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "haftanın golü" seçildi
MHP'li Fevzi Zırhlıoğlu: Engelliler için rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilmeli
MHP'li Fevzi Zırhlıoğlu: Engelliler için rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilmeli
İran heyeti COP28 İklim Zirvesi'ni terketti gerekçe belli oldu
İran heyeti COP28 İklim Zirvesi'ni terketti gerekçe belli oldu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı
Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu
Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu
Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!
Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor