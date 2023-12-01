Kütahya’da hırsızlık zanlısı 2 adet kolye ile yakalandı

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, üzerinde 2 adet kolye ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, 28 Kasım 2023 tarihinde Fuatpaşa Mahallesinden evden hırsızlık olayının firari şüphelisi S.K. Fuatpaşa Mahallesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıdan elde edilen çalınan malzemelerden 2 adet kolye müştekiye teslim edildi.



Şüpheli şahıs C. Savcısının talimatıyla mevcutlu hazır edilmek üzere gözaltına alınırken, polis bahse konu olayın firari şüphelileri Y.A. ve C.Ö. isimli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.